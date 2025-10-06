به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: پس از وقوع چندین فقره کلاهبرداری اینترنتی با شیوه اخذ بیعانه خرید خودرو، ازدواج موقت، تکمیل سوابق بیمه تامین اجتماعی، فروش مغز استخوان، صدور گواهینامه و صدور کارت آمایش، مراتب شناسایی متهمین در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات جامع مشخص شد متهمین اصلی با اخذ مدارک هویتی نظیر شناسنامه و کارت ملی افراد معتاد، کارتن خواب و افراد ضعیف جامعه برای عدم شناسایی، اقدام به افتتاح حساب و فعال کردن همراه بانک و همچنین اخذ دستگاه کارتخوان برای پولشویی از سال ۱۴۰۰ تاکنون کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: با اقدامات فنی و اطلاعاتی چندین ماهه، دو نفر از سرباند‌های اصلی در یکی از استان‌های شرقی کشور شناسایی و نیابت قضایی دستگیری متهمین اخذ شد که به بازداشت آنان انجامید.

سردار نگهبان با اشاره به کلاهبرداری این باند از ۱۰ هزار نفر در سراسر کشور اظهار داشت: ۸۳ دستگاه کارتخوان، ۹۰۰ کارت بانکی متعلق به افراد معتاد و سابقه دار و ۱۰۰ سیم کارت تلفن همراه از این افراد کشف و بیش از ۲۰ میلیارد ریال، یک دستگاه خودروی خارجی و چندین باب منزل مسکونی توقیف شد.