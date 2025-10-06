به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ این مسیر که از مسیر‌های پرتردد ورودی شهر است با تعریض و آسفالت آن، علاوه بر تردد روان خودروها، سبب کاهش تصادفات جاده‌ای نیز می‌شود.

پس ازپیگیری‌های شهرداری و شورای اسلامی شهرمهاباد چند وقتی است عملیات ساماندهی و تعریض ورودی شهر، از بلوار پرستار به سمت سه راهی روستای حمزه آباد آغاز شده است و هم اکنون یک لاین آن در حخال آسفالت است.

آرش شهابی، رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد گفت: با تکمیل باند غربی این مسیر، این طرح تا سه ماه آینده به بهره‌برداری رسیده و زیر بار ترافیک می‌رود.