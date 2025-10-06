نشست هم اندیشی رئیس بانک مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی برگزار و اعلام شد، عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم مرکز مبادله افزایش خواهد یافت.



به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، نشست هم اندیشی رئیس کل بانک مرکزی و اعضای هیئت عالی و هیئت عامل بانک مرکزی با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی، روسای کمیسیون‌های اتاق و روسای استانی اتاق بازرگانی با حضور سخنگوی دولت عصر امروز به میزبانی بانک مرکزی در میرداماد برگزار شد.

رئیس کل این بانک در این نشست تصریح کرد: با توجه به تعدد موضوعات و لزوم بررسی بیشتر تصمیم به ایجاد کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی طی یک هفته ایجاد شود تا موضوعات و موانع بخش خصوصی دقیق‌تر بررسی شده و با جمع بندی به راه حل نهایی رسیده و بر اساس آن عمل کنیم.

دکتر فرزین گفت: بنابراین سیاست ارزی و سیاست تامین مالی به گونه‌ای خواهد بود که بتوانیم و مسائل و مشکلات به وجود آمده در ماه‌های اخیر که ناشی از موضوعات سیاسی و امنیتی رخ داده بود و باعث بروز وقفه‌ای در رشد اقتصادی بود را برطرف کنیم تا به مسیر رشد اقتصادی با تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بازگردیم.

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی در خصوص چشم انداز اقتصاد در نیمه دوم سال جاری تصریح کرد: ما امیدواریم بر اساس توافقات با بخش خصوصی، یک مسیر همکاری کارآمد تعریف کنیم. بانک مرکزی آمادگی دارد با اتاق برای رفع موانع تولید همکاری کند و تاکنون چند سفر استانی و نشست با اعضای اتاق بازرگانی برگزار کرده‌ایم و با تلاش بیشتر مسائل را حل خواهیم کرد.

سخنگوی دولت: دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه تولید، صادرات و واردات رفع می‌شود



مهاجرانی سخنگوی دولت نیز درباره برنامه دولت برای رفع موانع و شکلات اقتصادی و هماهنگی بیشتر بین دولت و بخش خصوصی گفت: امروز جلسات خوبی بین دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس جمهور و سپس در بانک مرکزی برگزار شد.

وی گفت: بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است و این بخش در تلاطمات اقتصادی یکی از بخش‌های آسیب پذیر اقتصاد است؛ بنابراین رفع موانع و مشکلات این بخش از اهمیت به سزایی برخوردار است و عدم رفع این موانع باعث بروز مشکلاتی برای مردم خواهد شد.

سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت موضوع اذعان کرد: هم با تاکید رئیس جمهور و هم رئیس کل بانک مرکزی مقرر شد کارگروهی با حضور نماینگان بخش خصوصی و دولت و بانک مرکزی تشکیل شود تا دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه تولید، صادرات و واردات بررسی شود.

وی با تاکید بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت برای رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان در خصوص پیش بینی اقتصاد کشور در نیمه دوم سال گفت: دولت در کنار بخش خصوصی و با حمایت بانک مرکزی مشکلات را حل خواهد کرد و امیدواریم به مسیر رشد اقتصادی بازگردیم..

رئیس اتاق بازرگانی: تمهیدات بانک مرکزی در تالار ارز اول و دوم برای عرضه و تقاضای ارزی گره گشاست



حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی برای کمک به اقتصاد کشور گفت: بخش خصوصی همواره در کنار دولت و مردم برای پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصاد کشور تلاش کرده است و امروز نیز از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی افزود: جلسه امروز با رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز در راستای توسعه صادرات و ارزآوری برای واردات کشور برگزار شده است.

وی اذعان داشت: بانک مرکزی تمهیدات بسیار خوبی در تالار ارز اول و دوم برای عرضه و تقاضای ارزی در نظر گرفته است تا تعهدات ارزی به صورت کارشناسی شده انجام شود و در کمیته مشترک بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ابهامات موجود نیز برطرف خواهد شد و امیدوارم با این تمهیدات مشکلات اقتصادی کشور و به خصوص بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی برطرف شود.

ضرورت اولویت بخشی به تامین ارز موردنیاز ماشین آلات و مواد اولیه تولید، تقدیر از راه اندازی بازار دوم مررکز مبادله و تاثیر این بازار بر رفع تعهد ارزی صاردکنندگان خرد، ضرورت پیش بینی پذیر کردن فرآیند تخصیص و تامین ارز، تاکید بر توقف صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، ضرورت شفاف سازی در مقررات ارزی از سوی دستگاه‌های متولی، تسهیلگری در زمینه واردات بدون انتقال ارز، مسدودسازی مسیر‌های تامین مالی ریالی و ارزی قاچاق، کاهش هزینه‌های تحمیلی تامین مالی از سوی شبکه بانکی و تاکید بر انعطاف پذیری مقررات در شرایط خاص اقتصادی کشور از مهمترین محور‌های مورد تاکید فعالان اقتصادی در این نشست بود.