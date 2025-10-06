رئیس مجلس ملی پاکستان با تأکید بر روند رو به گسترش مناسبات اسلامآباد و تهران گفت: روابط دو کشور بر پایه پیوندهای عمیق مذهبی، تاریخی و فرهنگی استوار است و هر روز بیش از پیش تقویت میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، روابط عمومی مجلس ملی پاکستان با صدور بیانیهای اعلام کرد: «سردار ایاز صادق» رئیس مجلس پاکستان امروز در اسلامآباد با «رضا امیری مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتوگو کرد.
طرفین در این دیدار درباره روابط دوجانبه، همکاریهای پارلمانی و اقتصادی و تحولات مهم منطقهای و بینالمللی تبادل نظر کردند. «سردار ایاز صادق» رئیس مجلس پاکستان در این گفتوگو با اشاره به عمق روابط دوستانه میان دو کشور گفت: ایران برادر و همسایهای قابل اعتماد برای پاکستان است و ما مصمم هستیم همکاریها را در همه زمینهها بهویژه در حوزههای پارلمانی و اقتصادی گسترش دهیم. وی افزود: پیوندهای میان دو ملت ریشه در تاریخ، مذهب و فرهنگ مشترک داشته و گسترش ارتباطات پارلمانی میتواند نقش مؤثری در تقویت مناسبات دو کشور ایفا کند. ایاز صادق همچنین تاکید کرد: گسترش همکاریهای پارلمانی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران از اولویتهای مهم ماست و هر دو کشور میتوانند در برقراری صلح و ثبات منطقهای نقش کلیدی ایفا کنند. سفیر ایران: از حمایت صریح پاکستان در برابر تجاوزات اسرائیل سپاسگزاریم «رضا امیری مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد روابط دو کشور همسایه در حوزه های مختلف، از مواضع روشن و صریح پاکستان در حمایت از ملت فلسطین و در محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و گفت: مردم و دولت ایران از حمایت شجاعانه پاکستان در مجامع بینالمللی صمیمانه سپاسگزارند. وی همچنین پارلمان پاکستان برای ابراز همبستگی با ملت ایران در جریان حملات اخیر اسرائیل و آمریکا تشکر کرد و افزود: نقش پاکستان در حمایت از صلح و ثبات منطقهای قابل قدردانی است. سفیر ایران توسعه همکاریهای پارلمانی میان دو کشور را کلید تقویت روابط دوجانبه دانست و تلاشهای رئیس مجلس ملی پاکستان در گسترش تعاملات میان مجالس ایران و پاکستان را حائز اهمیت برشمرد.