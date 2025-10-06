به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،رضا داوری امروز در مراسم اجرای نمایش در مدرسه شهید آوینی گلدشت غربی خرم آباد با اعلام این خبر بیان کرد:برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان از محله ماسور خرم آباد آغاز و با عبور ازرمحلات،مناطق،روستاه و شهرهای خرم آباد،بروجرد،رومشکان،ازنا و الیگودرز با اجرای برنامه های جذاب کودکان و نوجوانان را شاد و مفرح می کند.