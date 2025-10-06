همزمان با جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، جمعی از هنرمندان با حضور در بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین (ع) اصفهان، لحظاتی شاد و پرامید را برای کودکان بیمار رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امروز همزمان با سومین روز از برگزاری سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، رائد فریدزاده معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر جشنواره به همراه جمعی از هنرمندان، فیلم‌سازان و بازیگران حوزه کودک از بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین (ع) اصفهان بازدید کردند.

در این برنامه که با حضور خادمیاران امام رئوف برگزار شد، مهمانان با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان از کودکان بیمار و بستری عیادت کردند و با اهدای هدایا و گفت‌و‌گو با خانواده‌ها، لحظاتی سرشار از لبخند و امید را رقم زدند.

حضور بازیگران محبوب کودک و نوجوان و همچنین عروسک‌های تلویزیونی و نمایشی فضای بیمارستان را مملو از شور، نشاط و هیجان کودکانه کرد و موجی از شادی در میان کودکان بستری به‌وجود آورد.

رائد فریدزاده، معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه این بازدید گفت:

«جشنواره امسال علاوه بر اکران فیلم‌ها در سالن‌های سینما، با برگزاری ۳۷۰ برنامه فرهنگی و هنری ویژه کودکان و نوجوانان و نمایش فیلم در مناطق مختلف شهر اصفهان همراه است؛ برنامه‌هایی که با هدف گسترش عدالت فرهنگی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای همه کودکان اجرا می‌شود.»