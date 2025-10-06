کلنگ ساخت بزرگترین طرح شیلاتی کشور سالانه ظرفیت تولید ۵۷ میلیون قوطی کنسرو ماهی را دارد، در زمینی به‌مساحت ۱۲ هزار مترمربع و با اعتباری‌بالغ بر یک هزار میلیارد تومان توسط رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در شهرک صنعتی منطقه آزاد‌چابهار بر زمین زده شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رضا مسرور دبیرشورای عالی مناطق آزاد کشور در گفت‌و‌گو‌با خبرگزاری صداوسیما اظهار‌کرد: یکی از اولویت‌های ما در مناطق آزاد، جذب سرمایه و سرمایه گذار و‌سرمایه گذاری در بخش صنعت است، که این روند طی دوسال اخیر رشد چشمگیری در مناطق آزاد کشور داشته است.

وی افزود: باتوجه به اینکه سرمایه گذاری‌هایی که تاکنون در مناطق آزاد کشور بویژه در منطقه آزاد‌چابهار با رویکرد صادرات محور جذب شده است، ما بزودی در سال‌های آینده در این‌منطقه شاهد رشد صادرات محصول به دیگر کشور‌ها خواهیم بود.

رضامسرور عنوان کرد:در گذشته واحد‌های تولیدی در مناطق آزاد با رویکرد صادارت داخلی (سرزمین اصلی) فعالیت داشته‌اند، اما اکنون با توجه به‌مشوق‌هایی که دولت برای مناطق آزاد در نظر گرفته است، این رویکرد عوض شده است و نگاه ما به سمت سوی صادرات محصول به خارج از کشور است.

وی بیان کرد: در منطقه آزادچابهار بیش از پنج واحد تولیدی‌وجود دارد که بیشتر محصولاتشان به کشور‌های همسایه و حاشیه خلیج فارس صادر میشود که برای کشور ارز آوری خوبی دربر داشته است.

وی گفت: ما همچنان در مناطق آزاد کشور همچنان بدنبال ایجاد مشوق‌های جدید و بیشتری جهت پشتیبانی وحمایت از سرمایه گذاران هستیم تا سرمایه گذاران بتوانند به راحتی محصولات خودشان رو صادرکنند.