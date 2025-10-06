رئیس جمهور با تشریح برخی اقدامات و سیاست‌های اصلاحی دولت در عرصه اقتصاد گفت: از همراهی و کمک بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی استقبال و حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسعود پزشکیان در دیدار جمعی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر لزوم وحدت و انسجام داخلی گفت: باور عمیق دارم که رمز موفقیت یک جامعه در وحدت و انسجام است و برای این باور و اعتقادم مبنای علمی هم دارم؛ باید بدانیم که این امر جز در سایه برقراری عدالت و انصاف نسبت به یکدیگر ایجاد نخواهد شد.

رئیس جمهور بر اهمیت عدالت و انصاف تأکید کرد و اظهار داشت: باید به گونه‌ای عمل کنیم که بر اساس آن، آنچه برای خود نمی‌خواهیم حتی برای ضدانقلاب هم نپسندیم. نباید عده‌ای را به صورت ویژه نگاه کنیم و دیگران را به گونه‌ای دیگر ببینیم؛ اگر بر مبنای انصاف و عدالت عمل کنیم، هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را شکست دهد و تمام مشکلات در این بستر حل خواهد شد.

رئیس جمهور به مشکلات مطرح شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی در حوزه گمرک و صادرات و واردات اشاره و تصریح کرد: تصمیم بر این شده است که وزیر اقتصاد فرماندهی اصلاحات در گمرک و بنادر را بر عهده بگیرد و با استفاده از تجارب موفق سایر کشورها، مسیر اصلاح فرآیند‌های گمرکی و فعالیت بنادر را پیش ببرد.

پزشکیان روابط اقتصادی ایران با اتحادیه‌های منطقه‌ای و کشور‌های همسایه را خوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ارتباطات خوبی با کشور‌های منطقه و نیز منطقه اورآسیا، اعضای بریکس و سازمان شانگهای داریم و آنها هم برای همکاری اعلام تمایل کرده‌اند، فقط باید روش‌های همکاری را معین کنیم. دولت این آمادگی را دارد که در سفر مسئولان به کشور‌های دیگر، نمایندگانی را از اتاق بازرگانی به همراه ببرد تا آنها بتوانند اهداف اتاق بازرگانی را در این سفر‌ها دنبال کنند.

رئیس جمهور با انتقاد از صدور مجوز‌های تولیدی و صنعتی بدون توجه به برنامه‌های بلندمدت و کلان، اظهار داشت: اقتصاد در ۴ قسمت تعریف می‌شود؛ چه تولید کنیم، چه مقدار تولید کنیم، با چه کیفیتی تولید کنیم و کجا بفروشیم. در شهرک‌های صنعتی هم این آشفتگی را می‌بینیم؛ معلوم نیست هر شهرک صنعتی چه اهدافی را دنبال می‌کند در حالی که در همه کشور‌ها هر شهرک صنعتی رسالت و هدفی را برای خود تعیین کرده و آن را دنبال می‌کند.

پزشکیان از برخی تخصیص‌های ارزی انتقاد و خاطرنشان کرد: عده‌ای با ارتباط و رابطه‌بازی ارز دریافت می‌کنند، در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان واقعی نتوانسته‌اند ارز بگیرند و این روش‌ها به خصوص در شرایط فعلی درست نیست؛ ما از همکاری و کمک بخش خصوصی برای اصلاحات در این زمینه استقبال و حمایت می‌کنیم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر عزم سران قوا برای حل مشکلات اقتصادی کشور، تأکید کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بالاترین سطح هماهنگی میان سران قوا وجود دارد و هر سه قوه فعالانه به دنبال حل مشکلات بخش تولید و اقتصاد کشور هستند. دولت مصمم است اصلاحات در زمینه ارتقای کارآمدی را ادامه دهد، هر چند که برخی از بنگاه‌ها به دنبال اعمال فشار علیه این اصلاحات هستند.

پزشکیان با اشاره به تلاش دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی گفت: در برابر مشکلات اقتصادی نباید حرف از رفتن بزنیم، ما خواهیم ماند، خواهیم ایستاد و در برابر کسانی که می‌خواهند جلوی ما را بگیرند، ایستادگی می‌کنیم.

رئیس جمهور در واکنش به سخنان یکی از اعضای اتاق بازرگانی درباره کمبود گازوئیل در کشور، گفت: بخش خصوصی کمک کند که بتوانیم حوزه انرژی، به خصوص وضعیت گازوئیل را مدیریت کنیم، بسیاری از افراد که سهمیه گازوئیل دارند، کامیون‌ها و یا تراکتور‌های خود را مورد استفاده قرار نمی‌دهند و فقط سهمیه‌اش را دریافت و آن را می‌فروشند. این روش‌ها باید اصلاح شود و سهمیه به افرادی تعلق گیرد که آن را مصرف می‌کنند.

پیش از سخنان رئیس جمهور، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی طی سخنانی خواستار تجدیدنظر در سیاست‌های پولی و مالی کشور شد و اظهار داشت: هم‌اکنون سرمایه‌های بزرگی در خارج از کشور وجود دارد که می‌توان با اصلاحات پولی و مالی آنها را وارد اقتصاد کشور کرد.

رئیس اتاق بازرگانی همچنین با استقبال از تشکیل بازار دوم مبادلات ارزی خواستار اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز، با شیب ملایم شد و تصریح کرد: اتاق بازرگانی خواستار رفع بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی است و از کوچک‌سازی دولت حمایت می‌کند.

حسن‌زاده از برخی رسانه‌ها به خاطر بزرگ‌نمایی آثار اجرای مکانیسم ماشه در کشور انتقاد کرد.

در این جلسه همچنین وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام حمایت از بخش خصوصی، به تشریح برنامه‌های حمایتی خود در این زمینه پرداختند.

تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی نیز در این جلسه به بیان برخی مشکلات و مسائل حوزه‌های مرتبط با فعالیت خود پرداختند.