به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اسامی بازیکنان دعوت شده به هشتمین مرحله اردوی آماده سازی تیم کبدی پسران جوان اعزامی به سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین به شرح زیر است:

علی اسدپور، طا‌ها اسلامی، مهدیار اورسجی، بردیا باباپور، محمدهادی حسن نژاد، محسن حمودی، امیرعلی خلیلی، علیرضا رضایی مهر، محمدصالح شاهکومحلی، امیرارسلان شهرکی، مهدی قهرمانی، صالح ملک زاده، حسین ناصری، سید امیرعلی نیک قلب

سرپرست: مجید رستم صولت

سرمربی: جواد موسوی نسب

مربی: علیرضا زارعی

مربی بدنساز: شاهرخ رضایی

هشتمین اردوی تیم کبدی جوانان (پسران) ۱۵ تا ۲۳ مهر در آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود.

تیم کبدی جوانان کشورمان برای حضور در سومین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ بحرین، ۲۴ مهر عازم این کشور خواهد شد.