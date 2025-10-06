پخش زنده
استاندار خراسان جنوبی گفت: ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای خورشیدی خراسان جنوبی اضافه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،استاندار درخصوص دیدار با میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این دیدار قرار شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب پروژههای مختلف، بیش از ۱۷ همت اعتبار به خراسان جنوبی تزریق کند.
این اعتبار برای راه اندازی نیروگاههای خورشیدی، تکمیل طرحهای ورزشی، احداث ساختمان استاندارد برای شیرخوارگاه و ایجاد و تجهیز کارگاه تعمیر خودروهای دیزل اختصاص یافت.
هاشمی، پیگیری مطالبات معادن زغال سنگ از کارخانههای فولاد، تعیین تکلیف بیمارستان شهید رحیمی، ایجاد و راه اندازی ساختمان شیرخوارگاه، سرمایه گذاری شرکتهای تابعه وزارت در حوزه ظرفیتهای معدنی، کشاورزی و انرژی خورشیدی، تسریع در روند اجرا و تکمیل پروژههای ورزشی کارگری نیمه تمام، راه اندازی و تجهیز کارگاه تعمیر خودروهای دیزل و ... را به عنوان بخشی از انتظارات استان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد.
استاندار افزود: براساس دستور وزیر و در راستای طرح "سهم من از خورشید"، شرکتهای تابعه وزارت تعاون با سرمایه گذاری ۱۵ همت به میزان ۵۰۰ مگاوات نیروگاه انرژی خورشیدی در استان ایجاد میکنند.
وی با اشاره به نیاز استان، گفت: با موافقت وزیر و با اختصاص ۸۰ میلیارد تومان ساختمان استانداردی برای شیرخوارگاه در مرکز استان احداث و تجهیز میشود.
استاندار افزود:اختصاص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد و تجهیز کارگاه تعمیر خودروهای دیزل نیز از دیگر نتایج این دیدار است.
هاشمی به پروژههای ورزشی نیمه تمام استان و ضرورت تکمیل آنها در راستای تحقق سیاستهای دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: با موافقت وزیر تعاون، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژهها به استان اختصاص مییابد.
وی با تأکید بر اینکه این اعتبار روند تکمیل پروژهها را تسریع میکند، متذکر شد: به زودی شاهد تکمیل و بهره برداری از این پروژهها در سطح استان خواهیم بود.
استاندار با بیان اینکه موضوع مطالبات چندین ساله معادن زغال استان از کارخانههای فولاد نیز در این جلسه به طور ویژه پیگیری شد، اظهار داشت: با دستور ویژه وزیر، حوزههای تابعه متولی مکلف شدند روند پرداخت این مطالبات را تسریع نمایند.
هاشمی گفت: پرداخت این مطالبات در جریان کار استحصال، تولید و اجرای طرحهای توسعهای معادن زغال استان نقش بسزایی دارد.
وی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف بیمارستان شهید رحیمی از مطالبات جدی استان است، خاطرنشان کرد: با نظر مثبت وزیر به زودی اتفاقات خوبی را در این بخش شاهد خواهیم بود.
استاندار ورود و سرمایه گذاری شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ایجاد ارزش افزوده در ظرفیتهای استان را از نتایج مطلوب این دیدار عنوان کرد.