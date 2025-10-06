رئیس پلیس آگاهی استان قزوین گفت: پلیس آگاهی با تکیه بر کارآگاهان کارآزموده و استفاده از ابزار‌های فنی و علمی، فرآیند کشف جرم را به صورت علمی دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس پلیس آگاهی استان ضمن تشریح نقش کلیدی پلیس آگاهی در کشف پرونده‌های مهم، بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری شهروندان برای پیشگیری از وقوع جرم، به‌ویژه سرقت، تأکید کرد.

سرهنگ عزیزی در گفت‌و‌گو با بخش خبر ۲۰ گفت: پلیس آگاهی یکی از قدیمی‌ترین پلیس‌های تخصصی کشور است که سنگ بنای آن در سال ۱۲۵۰ نهاده شده است. رسیدگی به مهم‌ترین و سنگین‌ترین پرونده‌های قضایی و جرایم، از جمله سرقت، جرایم جنایی، جعل و کلاهبرداری، در حیطه وظایف این پلیس قرار دارد.

رئیس پلیس آگاهی استان در ادامه به رویکرد علمی این یگان در کشف جرم اشاره کرد و افزود: پلیس آگاهی با تکیه بر کارآگاهان کارآزموده و استفاده از ابزار‌های فنی و علمی، فرآیند کشف جرم را به صورت علمی دنبال می‌کند؛ به همین دلیل، این پلیس را پلیس علمی نیز نامگذاری کرده‌اند.

وی همچنین به برنامه‌های آتی این حوزه اشاره کرد: در راستای تجهیزات نوین، استفاده از پابند‌های الکترونیک و کنترل سیستمی مجرمین در دستور کار قرار دارد و در آینده نزدیک نیز مراقبت‌های الکترونیک به حوزه وظایف ما اضافه خواهد شد.

سرهنگ عزیزی گفت: استفاده از این ابزار‌های فنی و علمی، توفیقات چشمگیری در کشف جرایم به همراه داشته است؛ به‌طوری که اخیراً در یک پرونده قتل، قاتل در کمتر از ۴۸ ساعت با اقدامات پلیس آگاهی دستگیر شد.

وی تأیید کرد که مأموران پلیس آگاهی نیز مانند سایر نیرو‌های انتظامی، به دوربین‌های البسه مجهز هستند و از آنها به منظور حفظ و ثبت وقایع صحنه استفاده می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی استان، مهم‌ترین توصیه خود را در حوزه پیشگیری از جرم، مبتنی بر شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن دانست.

وی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که شهروندان، علاوه بر فعالیت پلیس در حوزه امنیت، خود نیز در برقراری نظم و پیشگیری از وقوع جرایم همکاری لازم را داشته باشند. امنیت یک مقوله اجتماعی است که تک‌تک افراد در آن نقش دارند.

رئیس پلیس آگاهی از مردم خواست: اگر پلیس مقتدری که به دنبال برقراری عدالت و امنیت است، با مشارکت همگانی همراه شود، قطعاً به جامعه امن‌تری خواهیم رسید. به‌ویژه در جرایم مهمی مانند سرقت منزل، انتظار داریم شهروندان مراقبت‌های لازم را به عمل آورند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، همکاری فعالانه‌ای با پلیس آگاهی داشته باشند.