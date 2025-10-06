به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،حجت الاسلام عربپور رئیس ستاد اقامه نماز استان با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در امر نماز و مهدویت گفت: در راستای ترویج فرهنگ نماز و مهدویت، دوره‌های مختلفی از جمله تربیت مربی در استان برگزار شده و تاکنون ۵۰ مربی در این حوزه تربیت شده است.

وی همچنین ارزیابی نماز ادارات و آموزش نماز در مدارس و برپایی مسابقات نماز، موکب‌های مهدوی و برگزار ویژه برنامه‌ی سه‌شنبه‌های مهدوی در مدارس را از دیگر فعالیت‌های ستاد اقامه نماز استان برشمرد.