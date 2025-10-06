به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت هفته فراجا و در راستای رسیدگی به مشکلات و درخواست‌های شهروندان، سردار سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان خوزستان به همراه معاونان و روسای پلیس‌های تخصصی در دفتر نظارت همگانی ۱۹۷ پلیس در اهواز حضور یافت.

در این دیدار مردمی که به صورت حضوری و تلفنی انجام شد، سردار میرفیضی پاسخگوی مشکلات پلیسی و موضوعات مطرح شده شهروندان بود و فرمانده انتظامی خوزستان نیز دستورات لازم برای رسیدگی به این موضوعات را صادر کرد.