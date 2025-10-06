به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعضای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان که در رقابت‌های جهانی کرواسی با کسب ۱۵ مدال رنگارنگ به طور همزمان به عنوان قهرمانی رسیدند، امروز به حرم امام رضا (ع) مشرف شدند.

ملی پوشان کشتی همچنین ،دیداری را با آیت الله احمد مروی تولیت معزز آستان قدس رضوی داشتند.

در این دیدار رحمان عموزاد مدال نقره المپیک و ۲ مدال طلای جهانی خود، احمد محمدنژاد جوان مدال آسیایی و نقره جهانی و علی احمدی وفا مدال طلای جوانان و کمربند قهرمانی خود را به موزه آستان قدس رضوی اهداء کردند.