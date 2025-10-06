وزیر جهاد کشاورزی گفت: تنظیم‌گری بازار کالا‌های اساسی دشوار است، اما باید بین منافع تولید و قیمت مناسب برای مصرف‌کننده برقرار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایش روز ملی دامپزشکی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری در سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار شد.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در این همایش گفت: در آستانه روز ملی روستا و عشایر هستیم که از شرکای نزدیک دامپزشکی هستند؛ جامعه‌ای که در جهت امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی و دامپزشکی تأثیر بی‌بدیل دارند.

وی افزود: بنا بر تأکید رئیس جمهور، باید یک اکوسیستم جدید و دانش‌بنیان در حوزه واکسن‌سازی کشور به وجود آید و قرن دوم این صنعت با تحول جدید آغاز شود.

نوری قزلجه با اشاره به سالی که در حوزه تأمین امنیت غذایی گذشت، ادامه داد: به همت تولیدکنندگان و فعالان این عرصه، کشور سالی را پشت سر گذاشت که با وجود تغییرات اقلیمی، خشکسالی و مشکلاتی که از بیرون بر کشور تحمیل شد، کشاورزی سالی موفق داشت. بهبود تراز تجاری اعداد قابل توجهی را به دنبال داشته است.

وی تصریح کرد: در تولید شیر خام ۵ درصد رشد محقق شده و در تولید گوشت و تخم‌مرغ حداقل ۲ درصد رشد داشته‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: با وجود تنگناها، این نشان از همت تولیدکنندگان کشور دارد.

این مقام عالی وزارت عنوان کرد: توصیه داریم تا جایی که قوانین کشور اجازه می‌دهد، فعالیت‌های کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شود.

وی بیان کرد: سال گذشته تأمین امنیت غذایی وضعیت خوبی داشت و کمبودی نداشتیم. حتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یک ساعت هم کمبودی در بازار کالا‌های اساسی نداشتیم. در استانی که دو برابر جمعیت خود مسافر داشت، کالا‌ها تأمین شد.

وی با اشاره به قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی در کشور گفت: در بهای تمام‌شده این بخش مشکلاتی وجود دارد که شاید به زنجیره غذا برمی‌گردد. در این حوزه باید اصلاحاتی انجام شود.

نوری قزلجه با بیان اینکه تنظیم‌گری در بازار کالا‌های اساسی دشوار است، ادامه داد: تنظیم‌گری که در یک سوی آن تولید و صرفه اقتصادی مطرح است و در سوی دیگر سفره مردم که باید محصولات با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده برسد، سخت است، اما باید محقق شود.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه فاصله مزرعه تا سفره باید کوتاه شود، تصریح کرد: با مسئولیت جمعی که در دولت داریم، باید کمک شود تا هدررفت در یارانه تخصیصی دولت در این حوزه نداشته باشیم.

وی گفت: مسیر خود را در حوزه تولید و تأمین غذا سعی داریم بنا بر عدالت مدنظر رهبر معظم انقلاب پیش ببریم و در این راستا کسانی که در روش‌های قدیمی منافع دارند، شاید مقاومت کنند، اما در وزارت جهاد کشاورزی چنین اجازه‌ای نمی‌دهیم. تولید و توزیع مواد غذایی بر اساس عدالت اجتماعی با تمام قدرت ادامه می‌یابد.