فیلم کوتاه «زین» به نویسندگی و کارگردانی جوان میبدی جلوی دوربین رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معین ابوالحسنی گفت: «زین» فیلم کوتاه ۲۰ دقیقه‌ای است که در فضایی تلفیقی، تقابل هنر‌های رزمی ایرانی ژاپنی را به تصویر می‌کشد.

نویسنده و کارگران فیلم افزود: فیلم در موقعیت‌های متفاوت در مزرعه کلانتر، خانه سالار، کوچه پس کوچه‌های شاه عباسی، با بدل کاری، تعقیب و گریز، پارکور، اسب سواری و موتورسواری همراه است.

وی اظهار داشت: فیلم زین چند لایه است و با نشانه گذاری در طراحی لباس و فضای معماری، چلیپا و خورشید ایران که نماد‌هایی از ایران باستان است را به مخاطب منتقل می‌کند.

ابوالحسنی ادامه داد: در این فیلم، مخاطبی که اطلاعاتی در این زمینه ندارد از مبارزات و اکشن لذت می‌برد و کسانی که اطلاعات اسطوره شناسی دارند از نشانه‌ها برای برداشت مفهومی داستان استفاده می‌کنند.

وی زین را نماد هنر‌های رزمی فراموش شده ایران عنوان کرد و افزود: در طراحی لباس این فیلم از ترمه به عنوان نماد سرو خمیده پلهوان ایران استفاده شده است.

نویسنده و کارگردان فیلم تصریح کرد: زین قرار است سه ماه پس از تولید در جشنواره فیلم هنگ کنگ و سپس در جشنواره‌های اکشن لس آنجلس و جشنواره تهران که در مهر و آبان برگزار خواهد شد، شرکت کند.