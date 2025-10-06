شیراز، میزبان مرحله نهایی لیگ کشتی فرنگی نوجوانان
مرحله نهایی لیگ کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان گرامیداشت شهید بهنام محمدی راد در شیراز برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله نهایی لیگ کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان، گرامیداشت شهید بهنام محمدی راد، ۱۷ و ۱۸ مهر در شیراز برگزار میشود.
در این مسابقات ۸ تیم راه یافته به این مرحله در قالب ۲ گروه، پنجشنبه (۱۷ مهر) به مصاف هم میروند و ۲ تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود می کنند، مسابقات نیمه نهایی، رده بندی و نهایی جمعه (۱۸ مهر) برگزار خواهد شد.
اسامی تیمهای حاضر در این رقابتها به شرح زیر است:
گروه یک: دانشگاه آزاد خوزستان – بوشهر – مازندران - شرکت دیوانراه کردستان
گروه دو: اصفهان – فارس - خراسان رضوی - تهران (شهر ری)