به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله نهایی لیگ کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان، گرامیداشت شهید بهنام محمدی راد، ۱۷ و ۱۸ مهر در شیراز برگزار می‌شود.

در این مسابقات ۸ تیم راه یافته به این مرحله در قالب ۲ گروه، پنجشنبه (۱۷ مهر) به مصاف هم می‌روند و ۲ تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود می کنند، مسابقات نیمه نهایی، رده بندی و نهایی جمعه (۱۸ مهر) برگزار خواهد شد.

اسامی تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

گروه یک: دانشگاه آزاد خوزستان – بوشهر – مازندران - شرکت دیوانراه کردستان

گروه دو: اصفهان – فارس - خراسان رضوی - تهران (شهر ری)