امام جمعه شاهین شهر در نشست شورای فرهنگی عمومی شاهین شهر شهر و میمه بر توسعه فعالیتهای فرهنگی محله محور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان، حجت الاسلام قاسم باقریان گفت: تجربه انجام کارهای فرهنگی موفق در شهرستان نشان میدهد با هزینههای کم، اما انجام کارهای پر محتوا میتوان بر مخاطب محلی موثر بود.
وی حفظ و تقویت ارزشهای دینی، سنتهای اصیل ایرانی-اسلامی و تقویت بنیانهای خانواده را از مهمترین محورهای فعالیتهای فرهنگی برشمرد و گفت: حضور در محلات و تعامل نزدیک با مردم یکی از راهکارهای حفظ و تقویت بافت فرهنگی اصیل جامعه است.