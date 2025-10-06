به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان، حجت الاسلام قاسم باقریان گفت: تجربه انجام کار‌های فرهنگی موفق در شهرستان نشان می‌دهد با هزینه‌های کم، اما انجام کار‌های پر محتوا می‌توان بر مخاطب محلی موثر بود.

وی حفظ و تقویت ارزش‌های دینی، سنت‌های اصیل ایرانی-اسلامی و تقویت بنیان‌های خانواده را از مهمترین محور‌های فعالیت‌های فرهنگی برشمرد و گفت: حضور در محلات و تعامل نزدیک با مردم یکی از راهکار‌های حفظ و تقویت بافت فرهنگی اصیل جامعه است.