به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محجوبی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: پیش بینی‌ها از پاییز‌ی با بارش کمتر از نرمال خبر می‌دهد. سال گذشته هم کاهش ۶۳ درصدی بارندگی نسبت به سال قبل از آن و ۵۵ درصدی نسبت به ۴۰ سال اخیر داشتیم.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی تا پاییز ادامه دارد، افزود: پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که بارندگی از زمستان آغاز می‌شود که امیدواریم لطف خداوند شامل ما شده و در پاییز نیز بارندگی داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اظهار داشت: در تامین آب شرب مشکلی نداریم و مخازن ذخیره آب در حد مناسب است. جریان پایدار آب انتقالی به استان وجود دارد و منابع آب زیرزمینی هم در مدار بهره برداری قرار دارد.

وی درباره لزوم تامین آب صنایع پرآبخواه از پساب و آب‌های نامتعارف استان تصریح کرد: اولویت این مصوبه برای صنایعی است که سالانه بیش از ۱۰۰ هزار مترمکعب مصرف دارند که این صنایع شناسایی شده‌اند.

محجوبی ادامه داد: بیش از ۳۱ منبع آبی با مصرف سالانه ۱۵ میلیون مترمکعب مشمول بازتخصیص هستند که تقریبا معادل سه میلیون مترمکعب قطع شده و از آب دریا استفاده می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گفت: آب بخشی از صنایع تا پایان ۱۴۰۴ و سایر صنایع هم به مروز زمان تا پایان ۱۴۰۶ جایگزین می‌شوند تا آب قابل شرب به شبکه آب و فاضلاب متصل خواهد شد.