امروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴ آیین افتتاح ۳ هزار و دهمین مدرسه برکت، باحضور سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در روستای بَگوردی وسطی استان لرستان برگزار شد. هدف از این برنامه، محرومیتزدایی از فضاهای آموزشی، ساماندهی مدارس کانکسی دارای بیش از ۱۰ دانشآموز و توسعه زیرساختهای آموزشی استاندارد در مناطق کمتر برخوردار است. دیدار و گفتوگو با فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادههای این منطقه و تشریح برنامههای وزارتخانه در زمینه تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت محیطهای یادگیری از دیگر برنامههای سفر یک روزه وزیر آموزش و پرورش به لرستان است.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ - ۲۱:۲۵