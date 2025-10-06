پخش زنده
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان قم از آغازبرنامههای بزرگداشت ۱۳ آبان در قم از ۸ آبان همزمان با سالروز شهادت شهید فهمیده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الاسلام محمد حسن ذاکری در جلسه بزرگداشت ۱۳ آبان، این روز را نماد مبارزه با استکبار دانست و با اشاره به اهمیت ۱۳ آبان امسال با توجه دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنایات بی سابقه صهیونیستها در غزه گفت: برنامهها و نشستهای تبیینی از ۸ آبان مصادف با سالروز شهادت شهید فهمیده آغاز و راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور پرشور دانش آموزان برگزار خواهد شد.