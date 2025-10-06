وزنه برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند رکورد ایران را شکست
عبدالله بیرانوند ملی پوش دسته ۷۹ کیلوگرم کشورمان در گروه B رقابتهای جهانی وزنه برداری به روی تخته رفت.
او در یکضرب با ۱۵۶ کیلوگرم توانست رکورد یکضرب ایران را یک کیلوگرم افزایش دهد.
او در دوضرب کار خود را با ۱۷۶ کیلوگرم آغاز کرد و توانست این وزنه را مهار کند. در ادامه وزنههای ۱۸۱ و ۱۸۴ کیلوگرم را مهار کرد و با ۶ حرکت صحیح رکورد مجموع ۳۴۰ کیلوگرم را برجای گذاشت.
یک ضرب؛
حرکت اول: ۱۴۹ کیلوگرم
حرکت دوم: ۱۵۳ کیلوگرم
حرکت سوم: ۱۵۶ کیلوگرم
دو ضرب؛
حرکت اول: ۱۷۶ کیلوگرم
حرکت دوم: ۱۸۱ کیلوگرم
حرکت سوم: ۱۸۴ کیلوگرم
مجموع ۳۴۰ کیلوگرم