معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نقش صندوق‌های توسعه و تثبیت در حمایت از بازار سرمایه گفت: در شرایطی که خریداران اصلی بازار محدود بودند، تلاش شد با همکاری همه بورس‌ها و بازنگری در نظام کارمزدها، به روان شدن معاملات و پویایی بازار کمک شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در توضیح اقدامات اخیر این سازمان برای بهبود وضعیت بازار گفت: در مقطعی که تقاضای مؤثری از سمت نهاد‌های مالی از جمله بانک‌ها و شرکت‌های بیمه وجود نداشت، خریداران اصلی بازار عمدتاً صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار بودند. در این شرایط سعی کردیم با استفاده از ظرفیت این صندوق‌ها به روان‌سازی بازار کمک کنیم.

او با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در خصوص کارمزد بورس‌ها افزود: از سوی هر چهار بورس کشور موضوع بازنگری در کارمزد‌ها مطرح شده است. با در نظر گرفتن منافع سهامداران و شرایط بازار، تلاش ما این است که ساختار کارمزد‌ها به شکلی تنظیم شود که بازار سرمایه پویا و جذاب باقی بماند. این موضوع از دغدغه‌های اصلی ماست و هیئت‌مدیره سازمان نیز از آن حمایت کرده است.

یاری در ادامه به موضوع تنوع‌بخشی به کارمزد‌ها و درآمد‌های پایدار صنعت کارگزاری اشاره کرد و گفت: صنعت کارگزاری یکی از بخش‌های قدیمی و پویا در بازار سرمایه است، اما چاو حجم معاملات است. زمانی که بازار با رکود مواجه می‌شود، درآمد کارگزاری‌ها نیز به شدت افت می‌لش اصلی آن وابستگی شدید به نوسانات بازار کند.

او تأکید کرد: درآمد‌های باثبات و متنوع می‌تواند به پایداری صنعت کارگزاری کمک کند. همچنین با توسعه صندوق‌های تضمین و ابزار‌های نوین مالی، باید به سمت الگو‌های جدید درآمدی حرکت کنیم تا در کنار بازار‌های مالی بین‌المللی، کارگزاری‌های ما نیز از فرصت‌های تازه درآمدزایی بهره‌مند شوند.»