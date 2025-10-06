به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،صبح امروز در جلسه مشورتی دهیاران بخش مرکزی شهرستان با فرماندار جعفرآباد و بخشدار مرکزی مقرر شد به مناسبت روز ملی روستا و عشایر و همچنین حمایت و معرفی محصولات روستایی، بازارچه‌ای با حضور تمامی روستا‌های منطقه در شهر جعفریه برگزار شود.

این بازارچه با هدف معرفی محصولات متنوع روستاها، از جمله صنایع دستی، فرآورده‌های کشاورزی، خوراکی‌های سنتی و تولیدات خانگی، و همچنین ایجاد بستر ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان روستایی و مصرف‌کنندگان شهری راه‌اندازی خواهد شد.

دهیاران حاضر در جلسه ضمن تأکید بر اهمیت این رویداد، آن را فرصتی ارزشمند برای تقویت اقتصاد محلی، ترویج فرهنگ روستایی و ایجاد هم‌افزایی میان روستا‌ها دانستند.

برنامه‌ریزی‌های اجرایی این بازارچه در روز‌های آینده با همکاری بخشداری، شورا‌های اسلامی روستا‌ها و نهاد‌های فرهنگی ادامه خواهد یافت