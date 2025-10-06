پخش زنده
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: پلیس تخصصی گردشگری تا آخر سال راهاندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبیاله قاسمی با اشاره به اهمیت راهاندازی پلیس گردشگری در کیش، افزود: پلیس گردشگری کیش در مرحله نخست در ۶ ماه متوالی و ۲ فصل پرگردشگر شامل سه ماهه آخر امسال و بهار سال آینده اجرا میشود و پس از اجرا، روند اقدامات و فعالیت این پلیس ارزیابی و بررسی خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشغول بررسی در خصوص فرم لباس، شرح وظایف، زیرمجموعه و سرشاخههای پلیس گردشگری هستیم و موافقتهای لازم برای این اقدام مهم اخذ شده است.
سرهنگ قاسمی، گفت: نیروی انتظامی در عمل به وظیفه ذاتی و قانونی خود کوتاهی نمیکند و در صدد این نیست که در مسیر توسعه گردشگری درجه یک موجود در کیش، دستانداز ایجاد کند.