در نشست شورای مدیران شرکت عمران شهر‌های جدید، معاون وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت تقویت هماهنگی میان استانداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط با طرح‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در جلسه اخیر شورای مدیران شرکت عمران شهرهای جدید، با حضور شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی، بر اهمیت همکاری و همسویی بین ادارات استانی و شرکت عمران برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن تأکید شد.

ملکی در این جلسه گفت:هماهنگی موثر بین استانداری‌ها، کارگروه‌های استانی و شرکت‌های عمران شهرهای جدید نقش کلیدی در رفع مشکلات پروژه‌ها دارد و موجب تسریع در اجرای برنامه‌ها خواهد شد.

وی افزود: با توجه به پیچیدگی‌های اجرای طرح های مسکونی، لازم است روند کار به صورت منظم بازبینی و موانع احتمالی به سرعت شناسایی و رفع شوند.

همچنین گزارش‌های هفتگی از پیشرفت فیزیکی طرح ها، وضعیت قراردادها و مسائل حقوقی بین دستگاه‌ها تبادل می‌شود تا همکاری‌ها بهبود یابد.

ملکی همچنین اشاره کرد که استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌های طرح ها، گامی مهم در جهت افزایش شفافیت و تسهیل تصمیم‌گیری‌هاست.

وی از مدیران خواست تا ضمن توجه به برنامه هفتم توسعه، تمرکز ویژه‌ای بر تأمین زیرساخت‌ها و تسهیل امور اداری طرح های نهضت ملی مسکن داشته باشند.

در پایان، اعضای شورا بر اهمیت استمرار جلسات هماهنگی و نظارت بر طرح ها به عنوان روشی موثر در ارتقاء کیفیت و سرعت اجرای طرح‌های مسکن تأکید کردند و ابراز امیدواری نمودند که با تلاش جمعی بتوانند به اهداف تعیین شده دست یابند.