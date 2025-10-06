به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، معصومه آقائی گفت: طبق مصوبات جدید، بانوانی که ۲۰ سال سابقه خدمت دارند و صاحب یک فرزند هستند، می‌توانند تا سن ۴۲ سالگی بازنشسته شوند. همچنین بانوان دارای دو فرزند تا ۴۱ سالگی و بانوان دارای سه فرزند با حداقل سن ۴۰ سال امکان بازنشستگی خواهند داشت.

وی گفت:این مصوبه باهدف حمایت از مادران شاغل و تسهیل شرایط تربیت فرزندان تصویب شد.

آقایی گفت: از دیگر مصوبات مهم مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت تعدیل نیرو برای مادران باردار، مادران دارای فرزند شیرخوار و خانواده‌های دارای سه فرزند است. بر اساس این تصمیم، تمام دستگاه‌های دولتی و نهاد‌هایی که به هر نحوی با دولت همکاری دارند اعم از استخدام رسمی، پیمانی یا قراردادی موظف به رعایت این قانون هستند و هیچ یک از مشمولان حق تعدیل ندارند.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط دستگاه‌های اجرایی و با نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط دستگاه‌های نظارتی، گام‌های موثری در راستای عبور از بحران جمعیت برداشته شود.