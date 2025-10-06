لیگ یک فوتبال؛ پیروزی تیمهای سایپا و پارس جنوبی
هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال با پیروزی سایپا مقابل مس سونگون و شکست هوادار مقابل پارس جنوبی آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال ایران امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر) با برگزاری پنج دیدار آغاز شد که با پیروزی تیمهای سایپا، پارس جنوبی و فرد البرز همراه بود. در مهمترین بازیهای امروز هوادار مقابل پارس جنوبی شکست خورد و سایپا از سد مس سونگون عبور کرد.
بر این اساس، نساجی مازندران با یک بازی کمتر در صدر جدول ۱۴ امتیازی است، سایپا با ۱۲ امتیاز در رده دوم و هوادار با ۱۱ امتیاز در رتبه سوم قرار دارد.
نتایج بازیهای امروز:
فرد البرز ۲ - یک شهرداری نوشهر
داماش گیلان یک - یک نیروی زمینی
مس سونگون صفر - یک سایپا
هوادار صفر - یک پارس جنوبی جم
شناورسازی قشم یک - یک نود ارومیه
برنامه بازیهای فردا سهشنبه:
مس شهر بابک - مس کرمان
نساجی مازندران - بعثت کرمانشاه
آریو اسلامشهر - صنعت نفت آبادان
نفت و گاز گچساران - پالایش نفت بندرعباس