لیگ یک فوتبال؛ پیروزی تیم‌های سایپا و پارس جنوبی

هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال با پیروزی سایپا مقابل مس سونگون و شکست هوادار مقابل پارس جنوبی آغاز شد.