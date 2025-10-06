عملیات فوری رفع شکستگی خط انتقال آب با قطر ۱۵۰ میلی‌متر در محدوده کمربندی سیستانی‌زاده خوی با حضور و تلاش جهادی نیرو‌های واحد اتفاقات شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛عملیات رفع اتفاق شبکه آبرسانی در مسیر کمربندی سیستانی‌زاده، جنب پل روگذر جهاد و ورودی کوچه سیستانی‌زاده ۳ با هدف جلوگیری از هدررفت آب و بازگرداندن جریان پایدار به شبکه توزیع شهر، آغاز شد.

محرم زینال‌زاده، معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی در تشریح جزئیات این عملیات گفت:«به محض گزارش شکستگی لوله با قطر ۱۵۰ میلی‌متر، گروه‌های عملیاتی واحد اتفاقات در محل حاضر شده و نسبت به مهار نشت و آغاز تعمیرات اقدام کردند. هدف ما در چنین مواقعی، کاهش زمان قطعی و جلوگیری از اتلاف منابع آبی است.»

وی افزود: «با تلاش شبانه‌روزی همکاران واحد اتفاقات، عملیات تعمیر با رعایت کامل نکات ایمنی و فنی در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد تا شبکه آبرسانی به وضعیت پایدار بازگردد.»

زینال‌زاده در پایان از تعهد، سرعت عمل و همکاری نیرو‌های عملیاتی قدردانی کرد و تأکید نمود که شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی همواره آماده پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی در شبکه‌های تأمین و توزیع آب است