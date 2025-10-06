به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم قرعه کشی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران امروز (دوشنبه ۱۴ مهر) با حضور سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون، جبار قوچان نژاد رئیس سازمان لیگ، نادر انصاری دبیر سازمان لیگ و نمایندگان باشگاه‌های شرکت کننده برگزار شد.

۱۲ تیم برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کردند و در این جلسه با پیشنهاد رئیس فدراسیون والیبال و برای صرفه جویی در هزینه داری باشگاه‌ها و موافقت نمایندگان باشگاه‌ها، مقرر شد که مسابقات مرحله مقدماتی در دو گروه برگزار شود.

همچنین مصوب شد که در پایان مرحله مقدماتی از هر گروه چهار تیم به مرحله پلی آف صعود کنند. مرحله نخست پلی آف با حضور هشت تیم به صورت دو برد از سه مسابقه انجام خواهد شد که تیم پایین جدول در بازی اول میزبان خواهد بود و تیم بالای جدول در مسابقه دوم و اگر به بازی سوم کشید، میزبان خواهد بود.

مرحله نیمه‌نهایی و دیدار‌های رده بندی و فینال لیگ برتر زنان نیز به صورت دو برد از سه مسابقه به صورت متمرکز برگزار می‌شود.

همچنین نمایندگان تیم‌های لیگ برتر روز شنبه را برای برگزاری مسابقات انتخاب کردند که شروع مسابقات نیز از شنبه هشتم آذر خواهد بود. با توافق تیم‌ها مسابقات ساعت ۱۴ برگزار می‌شود.

لیگ برتر والیبال زنان در سال ۱۳۸۸ با حضور ۱۲ تیم برگزار شده که بعد از ۱۶ سال این رکورد دوباره تکرار می‌شود.

در مرحله پایانی این مراسم قرعه کشی نیز انجام شد که گروه بندی لیگ برتر زنان در مرحله مقدماتی به قرار زیر است:

گروه A:

سایپا تهران

ماجان

صنعت مس رفسنجان

مقاومت شهرداری تبریز

قزوین

نفت امیدیه

گروه B:

فولاد مبارکه سپاهان

پدیده صنعت اوج گلپایگان

مهرگان شیراز

شر آرکا

بندر عامری

ملوان تهران