تغییر ساعات کاری دستگاههای وابسته به قوه قضائیه در البرز
دادگستری و دستگاههای تابعه قوه قضائیه در استان البرز، روزهای پنج شنبه دور کار شدند و ساعات کاری از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۴:۴۵ تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، روابط عمومی دادگستری استان البرز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: دادگستری و دستگاههای تابعه قوه قضائیه در استان البرز، روزهای پنج شنبه دور کار شدند و ساعات کاری از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۴:۴۵ تعیین شد.
در متن این اطلاعیه آمده است: پیرو سئوالات متعدد شهروندان در خصوص تغییر ساعت فعالیت مجموعه قضایی استان البرز در پی تصمیم استانداری مبنی بر تعطیلی روزهای پنجشنبه تا پایان سال ۱۴۰۴ در راستای تحقق راهبردهای کلان در حوزه مدیریت هوشمند مصرف انرژی، کاهش ترددهای درون شهری، بهبود وضعیت زیست محیطی، کاهش آلایندههای جوی و صیانت از سلامت عمومی، اعلام میدارد دستگاههای وابسته به قوه قضائیه در استان البرز نیز در همراهی با تصمیم استانداری، ضمن دورکاری روزهای پنج شنبه، ساعات کاری خود را تغییر میدهد.
بر این مبنا از تاریخ ۱۵ مهرماه تا پایان سال ۱۴۰۴ ساعات کاری دادگستری کل استان و سایر دستگاههای وابسته به قوه قضائیه در استان البرز از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۴:۴۵ خواهد بود و روزهای پنج شنبه و جمعه و سایر ایام تعطیل رسمی، شعب کشیک فعال خواهند بود.
همچنین پیرو تصمیم رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان، مدیران واحدهای قوه قضائیه در استان البرز در خصوص تدوین ساز و کارهای لازم برای استمرار خدمت رسانی از طریق دورکاری کارکنان در روزهای پنجشنبه تا سقف ۴۴ ساعت در هفته و حضور منظم قضات کشیک دادسراها و دادگاهها در روزهای دورکاری و تعطیل رسمی اقدام خواهند کرد..