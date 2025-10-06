پخش زنده
معاون فنی و ساخت راههای روستایی چهارمحال و بختیاری اجرای بیش از ۱۲۰ کیلومتر راه روستایی در کوهرنگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهدی مرتضویزاده، گفت:، از تداوم اجرای پروژههای مهم راهسازی در شهرستان کوهرنگ خبر داد.
وی افزود: محورهای قلعهتک – خسروآباد و میانرودان روکش شده و محور بنواستکی نیز تنها دو کیلومتر تا پایان عملیات آسفالت فاصله دارد. همچنین در دهستان موگویی حدود ۱۲ کیلومتر راه تا ابتدای گردنه عسلکشان که از مطالبات مردم منطقه بود، آسفالت شده است.
وی با اشاره به ادامه عملیات اجرایی محور گردنه عسلکشان اظهار داشت: برای این پروژه قراردادی به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال منعقد شده و عملیات خاکی آن در حال اجراست. برآورد اجرای قطعه چهارم این محور نیز ۸۵۰ میلیارد ریال است.
وی افزود: در بخش بازفت سه قرارداد شامل ۲۶ کیلومتر راه روستایی در دست اجراست و در بخش صمصامی نیز با وجود اجرای چهار کیلومتر آسفالت در گذشته، برنامهریزی برای قراردادهای جدید ادامه دارد.
معاون فنی و ساخت راههای روستایی استان در پایان گفت: در بخش بازفت ۸۰ کیلومتر و در دهستان موگویی نیز نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر راه خاکی بالای ۲۰ خانوار وجود دارد که تکمیل و آسفالت آنها در اولویت برنامههای راهداری استان قرار دارد.