استاندار قم از احداث سه هکتار گلخانه هوشمند و مدرن محصولات کشاورزی در قم خبر داد و گفت: این طرح با همکاری سرمایهگذاران داخلی و خارجی انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اکبر بهنامجو در جریان بازدید از مجموعه گلخانههای هوشمند و پیشرفته شرکت «بیدک» و شرکای آن در منطقه ورامین، روند فعالیتها و فناوریهای نوین این مجموعه را مورد ارزیابی قرار داد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای اجرای طرح مشابه در استان قم، افزود: این شرکت در حال آمادهسازی بستر لازم برای احداث سه هکتار گلخانه مدرن در قم است که با بهرهگیری از بالاترین فناوریهای روز جهان، ظرف یک سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.