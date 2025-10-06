پخش زنده
نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: بازگو کردن خدمات نظام، وظیفهای فرهنگی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان عصر دوشنبه در یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در مساجد تاکید کرد.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه ملی مساجد گفت: تاکنون ۱۹۲ مسجد در این طرح مشارکت داشتهاند و قرارگاههای استانی و شهرستانی نیز شکل گرفتهاند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی لرستان با تاکید بر اینکه مساجد باید فعالتر شوند و تمهیداتی برای حل مشکلات فرهنگی صورت گیرد، بیان کرد: در قالب برنامههای معرفتی و بصیرتی مساجد سه هزار و پانصد جوان و نوجوان در مشهد شرکت کردهاند.
وی بر لزوم اطلاع رسانی در زمینه محیط زیست تاکید کرد و نقش ائمه جمعه در این خصوص را مهم برشمرد.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی به خدمات نظام جمهوری اسلامی در حوزههای آموزشی و فرهنگی اشاره کرد و به ضرورت بازگو کردن این دستاوردها به مردم تاکید کرد.
امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه لازمه پیشرفت، عزم و ارتقاء کیفیت در فعالیتها است افزود: امیدواریم با همت همگان، آیندهای بهتر برای جامعه رقم زده شود.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی در پایان بر عملگرایی در شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد و گفت: در جلسههای آتی، تنها به مرور مصوبات گذشته پرداخته خواهد شد.