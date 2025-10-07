پخش زنده
مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی از ۱۷ مهر به میزبانی کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی در بخش مردان روزهای ۱۷ و ۱۸ مهر و بخش بانوان در روزهای ۲۰ و ۲۱ مهر برگزار میشوند.
شرکت کنندگان در این دوره رقابتها در مواد مختلف دو بخش استخری و ساحلی با هم رقابت خواهند داشت.
مواد بخش استخری:
۲۰۰ متر با مانع (انفرادی)
چهار در ۵۰ متر مانع (تیمی)
پرتاب طناب (تیمی)
۵۰ متر نجات ترکیبی (انفرادی)
۱۰۰ متر حمل آدمک با فین (انفرادی)
۵۰ متر حمل آدمک (انفرادی)
چهار در ۲۵ متر حمل آدمک (تیمی)
مواد بخش ساحلی:
۹۰ متر سرعت (انفرادی)
پرچم در ساحل (انفرادی)
چهار در ۹۰ متر سرعت (امدادی)