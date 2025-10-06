معاونت ورزش و تفریحات سالم از توافق برگزاری مسابقات بین‌المللی ووشو با فدراسیون ووشو در سال آینده به میزبانی کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرزاد رادبوی، معاون ورزش و تفریحات سالم کیش، با حضور در آکادمی ملی ووشو ایران با امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست که با حضور سهیلا منصوریان، قهرمان ساندا جهان و رئیس هیأت ووشو کیش برگزار شد، دو طرف بر ضرورت میزبانی کیش از اردو‌های تیم‌های ملی ووشو ایران تأکید کردند و مقرر شد چگونگی برگزاری اردو‌ها بررسی شود.

در توافق میان فدراسیون ووشو و معاونت ورزش کیش، برگزاری مسابقات بین‌المللی ووشو در سال آینده و پیش از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا در کیش به تصویب رسید.