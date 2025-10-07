امروز: -
دولت حامی بخش خصوصی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۵- ۰۰:۲۵
بودجه صهیونیستی برای سلطنت طلبی مجازی
موافقت مشروط حماس با آتش بس
واکنش مردم به تیتر جنجالی یک روزنامه!
روایت فرمانده سپاه قدس از نبرد جبهه مقاومت با رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط

سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومانی توسط بخش خصوصی در منطقه آزاد چابهار

بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی حمایت می شود

حمایت از سرمایه گذاران جهت توسعه شهرستان اولویت اساسی است

برچسب ها: دولت ، بخش خصوصی ، سرمایه‌گذاری
