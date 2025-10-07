محمدعلی پردل با صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات هی بال قهرمانی آسیا، نشان برنز خود را مسجل کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی پردل ملی‌پوش کشورمان در رقابت‌های هی‌بال قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ که از ۱۲ تا ۱۵ مهر در شهر امان – اردن برگزار می‌شود با کسب چهار پیروزی متوالی به مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها راه یافت و نشان برنز خود را قطعی کرد.

نماینده کشورمان صبح امروز (سه شنبه ۱۵ مهر) در دیدار نیمه‌نهایی، به مصاف بازیکن کشور میزبان (اردن) می‌رود.

سینا ولی زاده دیگر نماینده کشورمان در این مسابقات بود که در جمع ۱۶ نفر برتر به کار خود پایان داد و علی مقصود نیز دیگر نماینده‌ای بود که با یک پیروزی و دو شکست از دور مسابقات کنار رفت.