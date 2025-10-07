پخش زنده
امروز: -
رئیس جهاد دانشگاهی ایلام و مدیرکل میراث فرهنگی استان بر توسعه همکاریهای علمی، فرهنگی و فناورانه به منظور رونق گردشگری تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ محمد پاکزاد، رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام با تأکید بر توسعه بیشتر همکاریهای مشترک میان این نهاد و ادارهکل میراث فرهنگی استان، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی، نهادی انقلابی، کاربردی و مأموریتمحور است که از ابتدای تأسیس با فعالیتهای فرهنگی شکل گرفت و همواره در مسیر حل مسائل موجود، رفع موانع و نیازها گام برداشته است.
وی با اشاره به اینکه ظرفیتهای گسترده جهاد دانشگاهی در حوزههای فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، اشتغال و کارآفرینی میتواند در خدمت توسعه گردشگری استان قرار بگیرد، افزود: این نهاد با پیشینهای موفق در زمینههای فنی، مهندسی، پزشکی و سلامت؛ مانند پژوهشگاه رویان و سایر مراکز علمی و پژوهشی، توانسته است؛ خدمات اثرگذاری در سطح ملی ارائه دهد.
پاکزاد با اشاره به چابکی و انعطافپذیری جهاد دانشگاهی در اجرای طرحهای متنوع اضافه کرد: هدف جهاد دانشگاهی صرفاً ارائه یک طرح نیست؛ بلکه دستیابی به خروجیهای ملموس برای حل مسائل و پاسخ به نیازهای جامعه است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام نیز با قدردانی از همکاریهای جهاد دانشگاهی ایلام با این سازمان، گفت: تعاملات سازنده با جهاد دانشگاهی ایلام در سالهای اخیر نتایج خوبی در پی داشته و امیدواریم با کار تیمی، این همکاریها توسعه یابد.
فرزاد شریفی با بیان اینکه شناسایی بهموقع موانع و رفع نیازها با همکاری جهاد دانشگاهی ایلام در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری از ایجاد هزینههای بیشتر جلوگیری میشود، اظهار کرد: بهرهگیری از ظرفیت متخصصان و نخبگان در این حوزه راهگشا خواهد بود و این از اولویتهای سازمان است.
شریفی با اشاره به ظرفیتهای بینظیر گردشگری در استان اضافه کرد: به عنوان مثال منطقه «چغاگلان مهران» با قدمتی نزدیک به ۱۲ هزار سال، یکی از گنجینههای تاریخی استان است که باید برای ثبت جهانی آن تلاش کنیم تا هم معرفی بهتری صورت گیرد و هم اعتبارات جهانی برای حفاظت از این مناطق جذب شود.
وی با تأکید بر اینکه ایام اربعین فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری استان است، افزود: برای توسعه این صنعت، سه مؤلفه امنیت، جذابیت و زیرساخت، ضروری است که ما دو مؤلفه اول را داریم؛ اما زیرساختها باید در استان ایلام توسعه پیدا کند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام با اشاره به لزوم حمایت از سرمایهگذاران تأکید کرد: با ارائه تسهیلات مناسب، میتوان زیرساختهای گردشگری را در استان توسعه داد.
شریفی همچنین با بیان اینکه همکاری با جهاد دانشگاهی در زمینه آموزش فعالان فضای مجازی، نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای گردشگری استان خواهد داشت، خاطرنشان کرد: ادارهکل میراث فرهنگی استان از طرحها و برنامههای جهاد دانشگاهی ایلام در این زمینه استقبال میکند و آماده حمایت از آنها است.