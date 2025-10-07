انتقاد امام جمعه ورزقان از بلاتکلیفی ثبت نام کنندگان در طرح فرزندآوری
امام جمعه ورزقان از بلاتکلیفی ثبت نام کنندگان در طرح فرزندآوری و افزایش جمعیت در این شهرستان انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
حجت الاسلام فضلی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورزقان با تاکید بر اینکه بیش از ۲۰۰ نفر در طرح اهدای زمین برای فرزندآوری بیش از دو سال است که ثبت نام کردهاند ولی متاسفانه تاکنون بلاتکلیف هستند گفت:منتظریم تا اداره کل مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی که برای حل این مشکل در شهرستان یک ماه فرصت داده این مسئله را حل کند.
صادق میکائیلی فرماندار ورزقان هم در این جلسه گفت: ۲۷ مدرسه با ۱۳۴ کلاس درس در شهر و روستاهای ورزقان با ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار با هزینه شرکتهای فعال معدنی در حال ساخت میباشد که با اتمام این مدارس تا شروع سال تحصیلی آینده مشکلات کمبود فضای آموزشی در روستاهای شهرستان ورزقان برطرف خواهد شد.
وی افزود: طرح احداث مدارس توسط خیرین مدرسه ساز برای اولین بار در این شهرستان در حال اجراست و ریالی از طرف اعتبارات عمومی هزینه نمیشود.