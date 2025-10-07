به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی گفت:در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران پلیس آگاهی فرماندهی مراغه در حین گشت زنی و کنترل انباری ها و مغازه‌ها به یک انباری آرد قاچاق در داخل شهر برخورد کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از انباری مذکور تعداد ۴۰۰ کیسه ۲۰ کیلویی جمعاً به وزن ۸ تن آرد قاچاق که فاقد هرگونه مدارک مثبته بود را کشف و در این رابطه ۲ نفر دستگیر و انبار مربوطه نیز پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این کالا را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند افزود:برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد.

وی از شهروندان درخواست کرد:در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ گزارش نموده و پیشنهادات، انتقادات و تقدیرات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.