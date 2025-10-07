کشف ۸ تن آرد قاچاق در مراغه
فرمانده انتظامی مراغه از کشف ۸ تن آرد قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از انباری مذکور تعداد ۴۰۰ کیسه ۲۰ کیلویی جمعاً به وزن ۸ تن آرد قاچاق که فاقد هرگونه مدارک مثبته بود را کشف و در این رابطه ۲ نفر دستگیر و انبار مربوطه نیز پلمب شد.
فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این کالا را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند افزود:برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد.
وی از شهروندان درخواست کرد:در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ گزارش نموده و پیشنهادات، انتقادات و تقدیرات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.