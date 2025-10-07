پخش زنده
منابع خبری از افزایش شمار کشتههای نیروهای امنیت داخلی سوریه در جریان درگیری با نیروهای مسلح موسوم به «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد) در شهر حلب خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، در جریان این درگیریها سه نفر از نیروهای امنیت داخلی دولت موقت سوریه کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.
این درحالی است که شبکه العربی، در نخستین ساعات درگیری گزارش داد که یک نیروی امنیتی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
بر اساس گزارش منابع خبری، درگیریهای مسلحانه میان نیروهای دولت موقت سوریه و نیروهای قسد در شهر حلب وارد مرحلهای بحرانی شده است
تلویزیون سوریه اعلام کرد که درگیریها در اطراف میدان الشیحان و ایست بازرسی العوارض شدت گرفته و دهها خانواده در محلههای اشرفیه و شیخ مقصود گرفتار شدهاند.
بر اساس این گزارش، بلندگوهای مساجد نیز از مردم خواستهاند از منازل خود خارج نشوند.
خبرگزاری سانا نیز ادعا کرد که نیروهای قسد با استفاده از خمپاره و تیربار سنگین، مناطق مسکونی از جمله محلههای میدان و بوستان «الباشا» را هدف قرار دادهاند. همچنین تعدادی از تکتیراندازان قسد بر پشتبامهای ساختمانها مستقر شدهاند.
در همین حال، قسد ضمن رد اتهام حمله به ایستگاههای امنیتی، دولت موقت سوریه را مسئول مستقیم تشدید درگیریها دانست و مدعی شد که نیروهای دولت موقت سوریه با تانک و پهپاد به مناطق مسکونی حمله کردهاند. این گروه خواستار مداخله فوری نهادهای بینالمللی برای توقف حملات شد.
بر اساس اعلام تلویزیون سوریه، دستکم ۶ غیرنظامی در نتیجه حملات قسد به مناطق مسکونی زخمی و به بیمارستان الرازی منتقل شدهاند. همچنین مسیرهای اصلی میان میدانهای اللیرمون و الشیحان بسته شده و ورود و خروج از محلههای درگیر بصورت کامل متوقف شده است.
در همین حال، استاندار حلب در گفتوگو با الجزیره تاکید کرد که دولت [موقت]سوریه به توافق ۱۰ مارس پایبند میباشد و همچنان به دنبال راهحل مسالمتآمیز و توقف درگیریها است. (این توافق پس از نشست «محمد جولانی» رئیس دولت موقت سوریه با «مظلوم عبدی» فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه حاصل شد).
در آن زمان، دفتر احمد الشرع رئیس دولت موقت سوریه با صدور بیانیهای اعلام کرد که با امضای این توافقنامه نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای رسمی این کشور ادغام خواهند شد.
این بیانیه افزود: توافق با نیروهای قسد بر وحدت و ادغام نهادهای غیرنظامی و نظامی در داخل کشور سوریه از جمله فرودگاه، گذرگاهها و میادین نفت و گاز تاکید میکند.