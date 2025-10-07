رئیس جمعیت هلال‌احمر بر ضرورت همکاری‌های جهانی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم مظلوم غزه و ضرورت بازسازی مراکز درمانی و امدادی، حمایت‌های بهداشتی، دارویی و روانی از کودکان، زنان و سالمندان در نوار غزه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر و رئیس منطقه‌ای کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ در خاورمیانه نزدیک و میانه، در جلسه برخط (ارتباط تصویری) با نیکولاس وون آرکس مدیر منطقه‌ای کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ در خاور نزدیک و میانه با موضوع بررسی کمک‌های بشردوستانه به مردم مظلوم غزه، گفت: اقداماتی که برای کمک‌رسانی به مردم مظلوم غزه و در راستای کاهش آلام بشری انجام شده، از رسالت‌های ذاتی هلال‌احمر است.

وی اظهار کرد: در گزارش اقدامات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، به آوارگی بیش از ٢ میلیون نفر در غزه اشاره شده است. این تعداد از افراد نیازمند تأمین مواد غذایی و آب آشامیدنی هستند. شرایط بسیار سختی در غزه حاکم است که دل هر انسانی را به درد می‌آورد و در این شرایط هر اقدامی در جهت ارائه خدمات به مردم، بسیار ارزشمند خواهد بود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در ادامه خطاب به نیکولاس وون آرکس، مدیر منطقه‌ای کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ در خاور نزدیک و میانه تأکید کرد: شما بهتر می‌دانید که زیرساخت‌های درمانی و دارویی در غزه از بین رفته است، این یعنی بیش از ٢۵ هزار نفر از غیرنظامیان، نیازمند دارو و غذا هستند و جان آنها در این شرایط در خطر جدی است.

وی اضافه کرد: در منطقه غزه، حدود ٩٣ هزار مادر باردار و مادری که نوزادشان به دنیا آمده است، وجود دارد. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، این گروه‌ها باید در صدر توجه و حمایت زیستی، غذایی، بهداشتی و درمانی باشند، اما امکانات موجود در غزه نیاز‌های این افراد را براورده نمی‌کند. ارسال کمک‌های بشردوستانه برای این گروه باید در اولویت ارائه خدمات باشد.

کولیوند در ادامه با اشاره به ضرورت حفظ چهارچوب اصول بشردوستانه توسط جمعیت‌های ملی و صلیب‌سرخ در موضوع محوری غزه، گفت: مسئله‌ای که باید در رأس پیگیری‌ها باشد، ایجاد یک دسترسی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به کودکان، زنان، سالمندان و مردم مظلوم در نوار غزه است. همه کشور‌ها باید در جهت ورود کاروان کمک‌ها و توجه به مسئله بازسازی مراکز درمانی و امدادی و بشردوستانه در غزه، کمک کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به لزوم توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر در این شرایط سخت، ادامه داد: تسهیل حضور تیم‌های حمایت‌های روانی و اجتماعی پس از بلایا جهت ارائه خدمات به مردم جنگ‌زده غزه، باید یکی دیگر از اقدامات کلیدی کمیته در غزه باشد.

وی در پایان، از بیانیه‌های متعدد و شجاعانه ماریانا اسپولیاریچ رئیس کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ در راستای تلاش برای ارائه خدمات به مردم مظلوم نوار غزه قدردانی کرد.

آوارگی ۶٠ هزار شهرک‌نشین صهیونیست پس از حملات ٧ اکتبر در شمال سرزمین‌های اشغالی

نیکولاس وون آرکس مدیر منطقه‌ای کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ در خاور نزدیک و میانه نیز در این نشست ضمن قدردانی از فرصتی که در باب موضوع کمک‌رسانی به مردم غزه پیش آمد، جان‌باختن ٢ نفر از کادر پروازی هلال‌احمر در سانحه سقوط بالگرد در ارتفاعات اشترانکوه لرستان را تسلیت گفت.

وی افزود: در مخاصمات، درد و رنج برای تمامی طرف‌ها وجود دارد. در حملات ٧ اکتبر در شمال اسرائیل حدود ۶٠ هزار شهرک‌نشین صهیونیست، آواره شدند. بر اثر شلیک موشک‌ها، مردم تلاویو، مجبور بودند به پناه‌گاه بروند، اما حجم کمک‌های ما برای مردم غزه با توجه به وسعت و گستردگی ویرانی و آسیب‌ها به مراتب بیشتر بوده است. رژیم صهیونیستی هم ابزار‌های بیشتری برای پاسخ به این وضعیت و مدیریت شرایط دارد؛ بنابراین بیشترین توجه ما به موضوع غزه است. ما هنوز در میدان هستیم. این دستاورد بزرگی است که همچنان در جنوب نوار غزه و در شمال رفح حضور داریم.

مدیر منطقه‌ای کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ در خاور نزدیک و میانه تصریح کرد: سه‌شنبه هفته گذشته ۴٠ کارمند خارجی و ٣۵٠ کارمند داخلی مجبور به ترک غزه شدند. اما همکاران ما در هلال‌احمر فلسطین، در منطقه خطر حضور دارند و این باعث نگرانی جدی ماست.

وی اضافه کرد: در ۵ ماه گذشته، ۴ نفر از همکاران را از دست دادیم. این محیط به شدت امنیتی است. من در طول ٢٠ سال تجربه کاری در این حوزه، تجربه کار در چنین شرایطی را نداشتم. درک این موضوع که همکاران ما در این شرایط حضور دارند، سخت است.

وون آرکس با اشاره به فعالیت بیمارستان صحرایی کمیته و ارائه خدمات متنوع در نوار غزه، گفت: در چند ماه گذشته، روزانه بیش از ١٠ گلوله سرگردان به این بیمارستان اصابت می‌کرد. برخی از همکاران جراح در این شرایط در حال ارائه خدمات بودند که حملات به بیمارستان انجام می‌شد.

مدیر منطقه‌ای کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ در خاور نزدیک و میانه ادامه داد: شرایط امنیتی در نوار غزه، مباحث لجستیکی و انتقال اقلام موردنیاز را با چالش فراوان مواجه کرده است. انبار‌ها در بمباران‌های متعدد هوایی از بین رفته است و نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به لزوم توجه به بحث بازپیوند خانواده برای بیش از ١٧ هزار نفر در غزه، خاطرنشان کرد: با تلاش‌های متعدد توانستیم برای ۵ هزار نفر، شرایط تماس با خانواده‌هایشان را فراهم کنیم.

وون آرکس تصریح کرد: بخش مهمی از رسالت ما، تشویق به رعایت الزامات در بحث حقوق بشردوستانه و توجه به غیرنظامیان است. در تلاشیم در گفت‌و‌گو‌ها میان طرفین مخاصمه، این موضوعات محوری را در اولویت قرار دهیم.

مدیر منطقه‌ای کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ در پایان، از حمایت‌های دکتر کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر و توجه وی به اصول بی غرضی و بی طرفی در ارسال کمک‌های بشردوستانه برای غیرنظامیان و مردم محاصره شده در نوار غزه، قدردانی کرد.