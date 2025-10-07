برگزیدگان دو بخش مسابقه «فیلم‌های داستانی کوتاه» و «پویانمایی» در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، معرفی و تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیرجشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: در آیین اختتامیه فیلم‌های مسابقه داستانی کوتاه و پویانمایی این دوره از جشنواره در اصفهان برندگان پروانه‌های زرین و دیپلم‌های افتخار این بخش‌ها معرفی شدند.

حامد جعفری، پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه را متعلق به فیلم «ته‌باری» ساخته حسین پورخلیلی دانست و افزود: دیپلم افتخار بهترین کارگردانی به حانیه زنگارکی فراهانی برای فیلم «باکس ترش و ملس» تعلق گرفت.

وی گفت: همچنین پروانه زرین بهترین فیلم پویانمایی به پویانمایی «کرگوش» به کارگردانی رضا سربخش و تهیه‌کنندگی علی جلامی مطلق و دیپلم افتخار بهترین پویانمایی به اکبر تراب‌پور برای فیلم «دیوار پشت و رو ندارد» اختصاص یافت.

دبیرجشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان افزود: دیپلم افتخار هیأت داوران در بخش بین‌الملل به فیلم «حوریه» ساخته محمود شریفی‌اصل از ایران برای «روایت ساده و تأثیرگذار از دنیای کودکانه‌ای که با امید و درد در هم تنیده است» اعطا شد.

حامد جعفری گفت: پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه در بخش بین‌الملل نیز به فیلم «علف هرز» ساخته پلا کازاک از کشور جمهوری چک تعلق گرفت.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه این رویداد هنری تاکید کرد: این جشنواره، بازگشت به سرچشمه‌های خلاقیت است، جایی که تخیل، بی‌پروا به پرواز درمی‌آید و حقیقت در ساده‌ترین و صادقانه‌ترین نگاه‌ها، یعنی نگاه کودکان و نوجوانان متجلی می‌شود.

دبیرجشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ادامه داد: فیلم کوتاه، عصاره تفکر و اندیشه است، جایی که هر لحظه آن، به اندازه یک عمر تأمل، ارزش و وزن دارد و فیلم کوتاه، باور به قدرت لحظه و جسارت بیان است؛ خلق جهانی نو در چند دقیقه که گاهی از زبان یک کودک برایمان روایت می‌شود.