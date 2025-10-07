دوچرخه‌سواران فولاد مبارکه سپاهان در مرحله اول لیگ برتر دوچرخه‌سواری جاده، ۲ نشان نقره و برنز کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مرحله اول رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه‌سواری در ٢ بخش تایم تریل انفرادی به مسافت ۲۲ و استقامت جاده به مسافت ۱۳۰ کیلومتر به میزبانی شهرستان فریدون‌کنار در استان مازندران برگزار شد.

در رقابت استقامت، امیرحسین فهیم، دوچرخه‌سوار سپاهان در مصاف با حدود ۱۳۰ رکابزن پرقدرت و آماده به مقام نایب‌قهرمانی دست یافت.

در بخش تایم تریل انفرادی نیز حسین عسکری دیگر رکابزن این باشگاه اصفهانی در رقابت با ۲۷ دوچرخه سوار پر توان با تصاحب سکوی سوم، نشان برنز را بدست آورد.

مراحل بعدی این فصل از لیگ برتر دوچرخه‌سواری، هفته آینده در منطقه آزاد ارس و اوایل آبان به میزبانی بندرانزلی برگزار خواهد شد.