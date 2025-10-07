نایب رئیس شورای امنیت ملی روسیه با بیان اینکه «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه اهمیتی به کشورش نمی‌دهد، گفت که فرانسه اکنون رئیس‌جمهوری ندارد.

دولت فرانسه فقط ۱۴ ساعت دوام آورد. مکرون وکیل کی یف است.

این در حالی است که نظرسنجی جدید در فرانسه نشان می‌دهد که اکثر مردم این کشور با استعفای «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور خود موافق هستند.افکارسنجی مؤسسه «تولونا-هریس اینتراکتیو» برای رادیو RTL فرانسه نشان می‌دهد که ۷۳ درصد از مردم فرانسه از استعفای ماکرون از ریاست جمهوری حمایت می‌کنند.به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، اکثر شهروندان فرانسوی پس از کناره‌گیری «سباستین لکورنو» پنجمین نخست‌وزیر این کشور از سال ۲۰۲۲، خواستار استعفای ماکرون نیز هستند.