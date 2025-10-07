امیردریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش از آغاز اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشور‌های حاشیه دریای خزر، با همراهی سفیر جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه خود از دو موزه نیروی دریایی ارتش روسیه در سن‌پترزبورگ بازدید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سن‌پترزبورگ؛ امیردریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش از آغاز اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشور‌های حاشیه دریای خزر، با همراهی سفیر جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیئت همراه خود، از دو موزه نیروی دریایی ارتش روسیه در سن‌پترزبورگ بازدید کرد.

در جریان بازدید امیردریادار ایرانی ناو جنگی «آورورا» که قدمتی ۱۲۵ ساله دارد، یک نظامی ارشد بازنشسته روسی، درباره جنگ تحمیلی ۱۲روزه حرف‌هایی شنیدنی داشت.

کنستانتین گئورگیوویچ، که اکنون راهنمای موزه ناو جنگی قدیمی روسیه است، با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روززه گفت: کاری که اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران انجام داد در واقع جنگ نبود بلکه اقدام تروریستی بود.

وی افزود: همه ما در آن ایام برای شما دعا می‌کردیم و وقتی دیدیم که ایران با مشت قدرتمند و کوبنده بر دهان اسرائیل زد بسیار خوشحال شدیم.

این نظامی بازنشسته روسی گفت: شما به آنها فهماندید که با یک ملت ریشه‌دار و متمدن که روی پای خود ایستاده است، نمی‌شود درافتاد.

کنستانتین گئورگیوویچ افزود: ما از پیشرفت‌های نظامی شما خوشحال هستیم و به‌عنوان یک نظامی بازنشسته، همیشه این پیشرفت‌ها را پیگیری می‌کنم.

وی گفت: درحال حاضر ایران در عرصه دریایی و ابعاد مختلف نظامی و موشکی، از قدرت‌های برتر جهانی است و این موضوع برای ملتی که نمی‌خواهند سر تسلیم در برابر زورگویی آمریکا خم کند، بسیار ارزشمند است.

کنستانتین گئورگیوویچ در پایان افزود: مردم روسیه از رشد و بالندگی ایرانیان خوشحالند، چون شما هم مثل ما هیچوقت تسلیم قلدر‌ها و زورگویان نشده‌اید.

اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشور‌های حاشیه دریای خزر با هدف تقویت همکاری‌ها بین ساحل‌نشینان خزر، امروز سه‌شنبه در شهر سن‌پترزبورگ روسیه برگزار می‌شود