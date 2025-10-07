پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا پرنده مطلق معاون فنی و مهندسی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر با حضور در برنامه سلام خبرنگار گفت: زمانی که شهریور سال ۱۴۰۴ به پایان رسید ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر پذیر در کشور از دو هزار ۳۰۰ مگاوات عبور کرد، یعنی در دولت چهاردهم تقریبا ما ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر را تا ماه پیش دو برابر افزایش دادیم.
وی ادامه داد: امروز حدود ۱۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور داریم که حدود ۶۰ درصد کل ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر است و همچنین حدود ۳۷۰ مگاوات نیروگاه بادی در کشور داریم، و ظرفیتهایی که امروز وارد مدار شدند بخشی از حرکت دولت به سمت برق مطمئن و پایدار برای کل بازدههای زمانی است.
معاون فنی و مهندسی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر افزود: به طور کل با برنامه ریزی ساتبا قرار است هر هفته در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار شود، خوشبختانه حرکت به سمت نیروگاههای تجدیدپذیر با سرعت بیشتری در حال شکل گرفتن است، اما برای تأمین و زیرساخت برخی از تجهیزات از گذشته تا امروز ساتبا و وزارت نیرو درگیر بوده اند.
پرنده مطلق اضافه کرد: برای دوهفته ابتدایی مهرماه حدود ۲۰۴ مگاوات ظرفیت در ۵۲ و ساختگاه در کل کشور وارد مدار میشود این ظرفیت نیروگاههایی را داریم که ۴۰ مگاوات ظرفیت در دو ساختگاه در آذربایجان غربی است همچنین راه اندازی بازار بورس سبز باعث شده که سرمایهگذار از یک اطمینان کاملی برای اینکه بتواند بازگشت سرمایه را در بازده زمانی کوتاه و با سود مناسب داشته باشد به این سمت رفتهاند که سرمایهگذارن نیروگاههای تجدیدپذیر را در برنامه اقتصادی خودشان قرار دادهاند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر برای نیروگاه های تجدید پذیر از ۲۰۴ مگاوات ۶۹ مگاوات آن صندوق توسعه ملی سرمایهگذاری آن را تأمین میکند و با مجوزهای اخذ شده قرار است ۵ هزار مگاوات از طریق تأمین مالی صندوق توسعه ملی، ساتبا برای ایجاد نیروگاه اقدام کند. همچنین ۱۱۵ مگاوات هم بخش خصوصی وارد مدار کرده و حدود ۲۰ مگاوات هم ظرفیت نیروگاههای مقیاس کوچک وارد مدار شده است.