شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر همچنان در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس تنفسی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۷ صبح امروز سه شنبه ۱۵ مهر در آبادان با ۱۱۵، خرمشهر با ۱۳۳، شادگان با ۱۲۱، ماهشهر با ۱۳۱، سوسنگرد با ۱۴۴، شوشتر با ۱۴۲، دزفول با ۱۰۲ و اندیمشک با ۱۳۸ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس گزارش شده است.
همچنین آلودگی هوا در اهواز با ۱۵۲، هندیجان با ۱۶۲ و بهبهان با ۱۶۲ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
در این مدت شاخص کیفی هوا در آغاجاری، رامشیر، رامهرمز، هفتکل، دزپارت، ایذه، ملاثانی، هویزه، اندیکا، لالی، گتوند و شوش در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.