به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد سعید کاشفی، در خصوص آخرین اقدامات صورت‌گرفته در اکو پارک گفت: انتخاب اکوپارک کویری یزد در سخت‌ترین شرایط ممکن رشد گیاه در منطقه بوده است که کاشت آن علاوه بر تنوع‌بخشی به پوشش گیاهی شهری به دلیل ماهیت پوششی آن تأثیر مثبتی بر کاهش تبخیر آب دارد.

کاشفی با اشاره به پیشینه این اقدام اظهار داشت: در ماه‌های گذشته، باهدف معرفی و آزمون گونه‌های بومی و دارویی سازگار با اقلیم یزد، عملیات کاشت آزمایشی در اکو پارک آغاز شد و اکنون شاهد رشد و محصول دهی نخستین نمونه‌ها هستیم که این موفقیت، نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار فضای سبز شهر یزد محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه انتخاب گیاهان دارویی با نیاز آبی پایین و مقاومت بالا در برابر خشکی، اقدامی هوشمندانه در شرایط اقلیمی خاص یزد است، افزود: این انتخاب نه‌تنها به حفظ منابع آبی کمک می‌کند، بلکه امکان بهره‌برداری اقتصادی، آموزشی و پژوهشی از این فضا را نیز فراهم می‌سازد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهر یزد با تأکید بر اهمیت این رویکرد خاطرنشان کرد: اکو پارک کویری یزد، با تبدیل‌شدن به بستری برای کشت گیاهان دارویی، به الگویی برای تلفیق درختان و فضای سبز کنونی، کارکرد اکولوژیک و بهره‌برداری پایدار در فضای سبز شهری بدل شده است.

کاشفی در پایان با جمع‌بندی اهداف این طرح تصریح کرد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهر یزد، با تمرکز بر کاشت گیاهان مثمر و دارویی سازگار با اقلیم کویری، در پی ایجاد فضا‌هایی است که ضمن حفظ منابع طبیعی، مجموعه‌ای غنی از گونه‌های دارویی بومی و سازگار با اقلیم کویری یزد را گردآوری کند که به ارتقای سلامت شهروندان و توسعه دانش بومی در حوزه گیاهان دارویی نیز کمک می‌کند.

گیاه دارویی خوراکی کاپاریس یا لگجی یکی از گیاهان پر خاصیت است که دارای خواص ضد سرطانی و ضد باکتری است و به دلیل داشتن ترکیبات آنتی اکسیدانی و پلی فنولی در درمان برخی از بیماری‌ها موثر است.